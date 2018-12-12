669 مليون ليرة حصاد جمارك حماة من قضايا التهريب

جهينة نيوزحماة : مختار سلهب

كشفت مصادر مطلعة من جمارك حماة عن قيمة حصاد الأموال التي تحققت من المصالحة على قضايا التهريب المضبوطة من قبل دوريات الجمارك على مستوى المحافظة والتي تجاوزت قيمتها 669 مليون ليرة مع الإشارة الى أن التركيز يكون على المستودعات الكبيرة التي تحوي مواد مهربة وغير مراقبة أو معونات إغاثية غير مصرح ببيعها في الأسواق إضافة لما يتواجد في الأسواق من مواد مجهولة المنشأ أو ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

14 مليون معونات ومواد غذائية و55 مليون قضية غير محصلة

وذكر المصدر أن دوريات جمارك حماة كثفت نشاطها في مكافحة التهريب وتقوم بمصادرة المواد التي تغزو الأسواق وخاصة الأجنبية منها كمشروبات الطاقة والمواد الغذائية غير المراقبة صحياً والمكياجات والألبسة المستوردة وفوط الأطفال والمواد الإغاثية ومواد طبية وكحولية وأجهزة كهربائية ومحروقات واسطوانات غاز وفواكه استوائية وحديد وفستق حلبي وحبوب وزيوت وسمون غالبيتها تركية المنشأ حيث تمت المصالحة على قضايا بقيمة 69 مليون ليرة أمس و 23 مليون ليرة قبل أكثر من أسبوع و5 ملايين ليرة لمواد مهربة كحولية و4ملايين ليرة لألبسة أوروبية مستعملة و1,5 مليون ليرة لأجهزة كهربائية و2,5 مليون ليرة لمصادرات فروج مهرب من تركيا و72 مليون ليرة لأدوات طبية قبل بضعة أيام وكمية 7 أطنان مواد إغاثية ومعونات غذائية من الأسواق أمس الأول يتم بيعها بغلاف منتجات مصنعة وطنياَ رغم أن المحافظة غير حدودية وبذلك تبوأت المرتبة الأولى بدعم الخزينة العامة مقارنة بأمانات المحافظات الأخرى حسب المعلومات الموثقة لدى إدارة الجمارك العامة بزعم المصدر.