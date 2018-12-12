التصدي لمحاولات ارهابيين الاعتداء على نقاط عسكرية وتدمير تحصينات لهم بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

تصدى الجيش لاعتداءات ومحاولات تسلل ارهابيين على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

ووجهت وحدة من الجيش نيران رشاشاتها باتجاه مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” حاولت التسلل ليلا من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب مدينة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة زلين.

وم إفشال محاولة التسلل وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى من أفرادها وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

كما ان وحدة من الجيش تعاملت بالأسلحة المناسبة مع محاولة مجموعات إرهابية مما يسمى “كتائب العزة” التسلل من محور قرية شليوط في ريف محردة إلى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرية وذلك بالتزامن مع تدمير وحدة أخرى من الجيش مرابض وتحصينات لإرهابيي “كتائب العزة” في قرية الزكاة.

سانا