صحيفة "ذي هيل" الامربكية: الاستعداد لإنشاء تحالف شرقي يواجه أمريكا!

جهينة نيوز

أعلنت صحيفة أمريكية استعداد روسيا والصين لإنشاء تحالف.

وأبلغت صحيفة "ذي هيل" قراءها أن روسيا والصين بصدد إنشاء تحالف شرقي معاد للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وهناك عوائق كثيرة تمنع تكوين اتحاد بين روسيا والصين، إلا أنها لا تمنع عقد اتفاقات ودية بين الدولتين.

وترى الصحيفة أن عدم الثقة بسياسة الولايات المتحدة هو ما يدفع روسيا والصين إلى اجتياز العوائق نحو إنشاء تحالف على غرار التحالف الغربي الذي نشأ في بداية القرن العشرين وتحول في وقت لاحق إلى حلف شمال الأطلسي.

ولا يزال قدر من التوتر يشوب العلاقات الروسية والصينية، وفقا لرأي المعلق جيف هون، ولكن هذا التوتر لا يشكل أي تهديد على الدولتين.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تطور التعاون العسكري بين روسيا والصين وتوطد العلاقات الاقتصادية يبشران بعقد اتفاق تحالفي.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو هل يقوم التحالف الشرقي على أرض الواقع وما مدى قوته، وهل لا تستطيع موسكو وبكين إنشاء التحالف كما جاء في الصحيفة.