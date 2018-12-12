أبراج يوم االأربعاء 2018/12/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/١١:صديق ممتاز خصوصا في لحظات الزعل،حازم في عملك، كتوم لا تحب تدخل أحد في أمورك الخاصة،متعدد المواهب، تكره المترددين، حياتك ممتلئة بالإنجازات والقرارات السريعة محب للحركة ،الفترة القادمة تتوصل إلى حلول لمشاكلك على صعيد مشاريع جديدة تكتشف أسرار،للبعض حصول على أموال في ظروف غير متوقعة،للبعض مشروع زواج،للبعض مصالحة مع مسؤولين عمل سابق وتوضيح مسألة خاصة، للبعض ميراث، للبعض ولادة طفل.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: يومك مميز تنشط اجتماعيا وتلتقي بأشخاص مهمين تعتمد على ذاتك وقوة كلمتك تدرس أمورك وتفكر في المستقبل تسير أمورك بشكل جيد و الاصدقاء لا يتخلون عنك الحظ يتصاعد اجتماعاتك غنية وشعبيتك كبيرة تتلقى عروض جديدة.

برج الثور: نظم أمورك وأعمالك المهمة ومسؤولياتك الجديدة بأقصى سرعة حتى تتغلب على مواقف تواجهك نتيجة حسد أو معاقبة أو أخطاء متراكمة بادر في تصحيح أخطائك ومضاعفة جهودك تدعم مكانتك وتواجه أي ظلم أو افتراء من احد يجرح كبريائك حافظ على هدوئك.

برج الجوزاء: الحظ معك تنجز عمليات مالية ودراسية وتسجل بداية جديدة تعيش أوقات مميزة وتحسم امور تشعر بالحرية الأوضاع مطمئنة صوتك وكلامك مسموع استغل الوضع لصالحك عروض مثمرة وأخبار من مسافات بعيدة.

برج السرطان: تعيد تنظيم أمورك المالية الفرص متاحة لك اعط اهتمام وتركيز لمن حولك تشعر بحاجة للتغيير وتعبير عن نفسك بصوت عالي أمام المحيطين فيك حاول تختار أصدقاء أوفياء.

برج الأسد: اتبع قلبك تجد السعادة والرومنسية مع الشريك تشعر بقوة العاطفة من حقك وواجباتك نقاش معه، تقوم بعمل يتطلب تعاون مع طرف آخر لا تيأس عل العكس حاول تعيش تعاطف خاص وتكون دبلوماسي بتصرفاتك وتوجهاتك.

برج العذراء:مشغول بانجاز الكثير من أعمالك المتراكمة تطلب مساعدة من احد الاصدقاء المهم لا تتخلى عن عملك بحجة انه لا يلائمك كن واقعي بتقدير مشاكلك ولا تبالغ تعامل بتعاطف وتسامح تكسب محبة ورضا الآخرين انتبه على غذائك وصحتك.

برج الميزان: تغيير طارئ ووضع مفاجئ ايجابي تسيطر على امورك وتتلقى دعم ومساعدة الفترة القادمة تحمل لك تنفيذ مشروع جديد بعد طول انتظار لقاءات مهمة عن طريق الصدفة وسهرة سعيدة تمارس فيها سحرك الخاص تعود بالفائدة، للبعض تغيير مكان إقامة.

برج العقرب: تسير في خطوات ثابتة بدون ضجيج لا تحاول فرض آرائك وتعامل مع العائلة بعصبية انتبه على كلامك معهم حديث عن طريق خطأ يوقعك في ورطة كبيرة خاصة إذا كنت تفكر بأشياء عقارية، للبعض تصليحات اعطال.

برج القوس: تركز على الاتصالات ودعوات تجد نفسك أمام قرار لا بد أن تأخذه القمر ببرج صديق لك يخدم مصالحك تصادف نجاحات وتحقق أرباح تسافر في مهمة وتلتقي بأشخاص مهمين تعقد معهم صفقة وتقطف ثمارك بعد تعب.

برج الجدي: ثقتك في نفسك عالية تحصل على مكسب مالي من عمل إضافي نصيحة حافظ على هدوئك الكامل في هذه الفترة واغتنم الفرص في خدمة مصالحك وتفتح الأبواب أمامك الحظ إلى جانبك تنمو علاقاتك وللبعض ايجاد أشياء ضائعة.

برج الدلو:القمر ببرجك نشاطك ملحوظ وأوضاعك المهنية ممتازة الاضواء مسلطة باتجاهك للقيام في خطوة جديدة ومدروسة تعود عليك بالفائدة و تفاجئ الآخرين بكفائتك تحسم أمورك وتأخذ قرارات مهمة وحاسمة وتغيير في الشكل الخارجي.

برج الحوت: تشعر بالاحباط حاول الالتزام بالهدوء حتى تتجاوز اليومين القادمين انتبه من بعض زملاء يضعون العقبات في طريقك لا تمنح أحد ثقتك العمياء نصيحة ابتعد عن أجواء العمل أفضل لنفسيتك واترك وقت للآخرين يشعروا باخطائهم تجاهك وانتبه على صحتك.