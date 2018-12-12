موقع استخباراتي صهيوني اس-300 في دير الزور

جهينة نيوز:

زعم موقع "ديبكا" الصهيوني، ان روسيا نشرت منظومة الدفاع الجوي "S-300"، في دير الزور.

وزعم الموقع عن مصادر عسكرية يوم أمس الاثنين، أن وزارة الدفاع الروسية أمرت بنقل كتيبة من الصواريخ المضادة للطائرات مع مشغلين روسيين من منطقة مصياف غربي حماة إلى دير الزور.

وأشار الموقع إلى أن الكتيبة مجهزة بثماني قاذفات، وتضم ما بين 50 إلى 70 صاروخًا.

ولم يصدر أي تصريح من وزارة الدفاع الروسية حول نشر الصواريخ، في حين لم تعلق "اسرائيل" رسميًا على الخطوة الروسية حتى إعداد التقرير, و بدورها سورية لا تصرح عن مواقع نشر المضادات الجوية.

و يذكر بأن روسيا قدمت دعم بري و جوي و بحري للجيش السوري خلال فك حصار دير الزور و تحرير ريفها و لاحقاً تم سحب الجيش الروسي من المنطقة مع بقاء شركة أمنية روسية الى جانب القوات السورية و حلفائها في دير الزور و لا تنشر روسيا أي مضادات جوية خارج قواعدها العسكرية في سورية بل زودت الجيش السوري بثلاث كتائب دفاع جوي طراز اس-300 و منظومات تحكم إلكتروني, و في حال تم نقل أي دفاع جوي الى دير الزور سيكون بإشراف الجيش السوري.