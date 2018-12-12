قتلى و جرحى في إشتباكات فرنسا

جهينة نيوز:

أكدت السلطات المحلية أن شخصين قتلا وإصيب 11 آخرون بجروح في حصيلة أولية جراء حادث إطلاق نار في وسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

و كانت رويترز نقلت عن مصدر أمني فرنسي قوله إن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق عيد الميلاد بوسط المدينة و نتيجته قتل شخص و أصيب 10 آخرين و لكن تقارير لاحقة أكد إرتفاع حصيلة القتلى جراء الإشتباك الذي حدث.

وأكدت الشرطة الفرنسية أنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم، ولا يزال البحث عنه مستمرا، حيث تمكن المهاجم من الفرار من المكان, و قالت الشرطة أن منذ الهجوم معروف لديها بإجرامه دون أن تشير لأسباب بقائه خارج السجن.

من جهته، أكد قصر الإليزيه في بيان له أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطع اجتماعه مع البرلمانيين في باريس على خلفية الأحداث في ستراسبورغ، ويتابع تطور الأحداث.

كما كلف الرئيس الفرنسي وزير الداخلية كريستوف كاستانر بالتوجه إلى ستراسبورغ.

وفي وقت سابق دعت وزارة الداخلية الفرنسية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" سكان مدينة ستراسبورغ للبقاء في منازلهم، وقالت إنها ستنشر مزيدا من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

كما دعت السلطات المحلية السكان إلى عدم الانتباه إلى الإشاعات الكاذبة بشأن الأحداث ومتابعة البلاغات الرسمية بهذا الصدد، ودعت أيضا للامتناع عن زيارة المنطقة التي تجري فيها عمليات الشرطة