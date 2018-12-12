تقرير أمريكي: الولايات المتحدة بالخطأ زودت طيران العدوان على اليمن بالوقود

جهينة نيوز:

وسط جهود من مجلس الشيوخ الامريكي للتصويت على إنهاء الدعم الأمريكي لتحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية كشف تقرير عن أن الولايات المتحدة و بسبب خطأ حسابي كانت تزود طيران تحالف العدوان بالوقود مجاناً.

و بحسب التقرير من المحتمل أن يكون تم إنفاق ملايين الدولارات من جيوب المواطنيين الأمريكيين لدعم الحملة السعودية على اليمن.

و ذكرت ذا اتنلنتك نقلاً عن رسالة كتبها ويليام كاسل نائب المستشار العام في مكتب وزير الدفاع بإعتراف أحد كبار المحامين في البنتاغون بأن خدمات التزويد بالوقود المجانية للتحالف السعودي تكلف مالاً أكثر مما يمكن حسابه.

و بحسب ذا اتنلنتك فإن عشرات ملايين الدولارات تم إنفاقها من أموال دفعي الضرائب الامريكيين على الحملة السعودية, و رغم أن السعودية سددت تعويضات عن هذه الخدمة و لكن بمراجعه السجلات تبين وجود خطأ محاسبي أدى الى فشل و تباينات حسابية لا تعد و لا تحصى و بحاجة الى سنوات للتدقيق.

وكالات