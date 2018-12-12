مخاطباً الشعب اليمني: نحن حاربنا ايران لأجل بلادك وانت تحاربنا عشان إيران يالخوّان - فيديو

جهينة نيوز:

كتب شاعر خليجي يدعى جمعه الغويص قصيدة مديح للأمير الاماراتي محمد ابن زايد يبرر فيها العدوان على اليمن, و رغم ان كلمات القصيدة فيها إعتراف بأن الحرب الاماراتية السعودية على اليمن ليست ضد إيران بل ضد الشعب اليمني الذي إتهمه الشاعر بأنه يحارب لأجل إيران مما يعني أنها حرب عربية عربية و لكن و لسبب آخر أثارت كلمات القصيدة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

و جاء في قصيدة الغويص التي يخاطب بها الشعب اليمني:

نحن حاربنا إيران لاجل بلادك وانـت تحاربنــا عشــان إيـران . تخون في من سـاق دم عيالـه لا بــارك الله فيــك يالخــوّان

و ما أثار الناشطين أن الإمارات لم تعلن يوماً الحرب على إيران و حتى العلاقات بين البلدين لم تتأثر على المستوى السياسي الا بعد العدوان على اليمن و ليس قبله, و لازالت العلاقات التجارية ممتازة بين البلدين على عكس اليمن الذي يخضع لحصار بحري و جوي, مما دفع الناشطين للسخرية من الشاعر متسائلين متى أعلنت بلادك الحرب على إيران..؟.

و المثير في القصيدة هو إعتراف من الشاعر بأن محمد ابن زايد هو من أشعل الحرب اليمنية و وصف الشاعر الشعب اليمني بـ الخبلان, و هو ما أثار الكثير من الناشطين المستنكرين لهذا الوصف فيما إعتبر بعض الناشطين هذه القصيدة بأنها نوع من الغرور و التكبر