فعلها بوتين.. وزير الدفاع الفنزويلي يحصل على هدية صغيرة "بدلالات مرعبة"

خاص جهينة نيوز

من يراقب الهستيريا الأمريكية جراء وصول أربع طائرات روسية الى فنزويلا لا يمكنه إلا أن يستذكر أزمة الصواريخ النووية في كوبا, فقد وصل الأمر بوزير خارجية الإدارة الأمريكية مايك بومبيو أن يعتبر هذه المناورات هدراً للأموال كنوع من الإبتزاز الإعلامي لفنزويلا التي تعاني من مشاكل إقتصادية جراء الحصار الأمريكي، ليرد الكرملين نفسه على بومبيو بأن نصف موازنة الدفاع الأمريكية قادرة على إطعام القارة الإفريقية، مذكراُ بومبيو بأن فنزويلا سابقاً و حالياً لم تنل شيء من المال الأمريكي و بأن الأمريكي هو من ينفق بلا حساب و يبدد أمول الشعب الأمريكي بلا طائل, و لم يقدم شيء لحلفائه سوى فواتير الدفع.

الهستيريا الأمريكية وصلت للإعلام الغربي حيث وصفت شبكة سكاي نيوز، التي قامت سابقاً بتغطية إعلامية لما قالت أنه مناورات للجيش الأمريكي (أضخم جيش في العالم) مع مغاوير الثورة (تنظيم إرهابي غير معترف به حتى في الولايات المتحدة)، زيارة القاذفتين الروسيتيين الى فنزويلا بأنها مناورات روسية مع دولة مارقة.

يأتي هذا التطور "وصول الطائرتين الروسيتين الى فنزويلاً" بالتزامن مع حديث ترامب عن نيته إلغاء معاهدة الصواريخ قصيرة و متوسطة المدى, و في ذات الوقت تصاعد التهديدات الأمريكية لفنزويلا.

و بحسب التوقعات فإن وصول البجعة البيضاء الى فنزويلا ليس سوى رسالة صغيرة لما يمكن أن تواجهه الإدارة الأمريكية في حال الخروج من اتفاقية الصواريخ متوسطة و قصيرة المدى، علماً أن الرد الروسي المتوقع قد يكون عبر الغواصات وصواريخ بولافا فائقة التطور, فضلاً عن الكثير من الخيارات التي قد تصل الى إنتاج صواريخ متوسطة المدى مثل اس اس-20 بمواصفات جديدة توافق التطور القائم حالياً, و لكن يبقى الثابت الوحيد بأن بوتين فعلها و قرر مواجهة التصعيد بالوعيد لإرغام ترامب و إدارته للنزول من فوق الشجرة.

ولكن ما يلفت الإنتباه أنه خلال استقبال وزير الدفاع الفنزويلي للعسكريين الروس تلقى منهم هدية صغيرة عبارة عن دمية للبجعة البيضاء، و هو ما يعيد للأذهان كلام روسيا لصربيا سابقاً حين قالوا لها أنصبوا صواريخ اس-300 من خشب و لن يتجرأ أحد على الإقتراب من حدودكم, وقد تكون هذه الدمية مثال لتلك الصواريخ الخشبية و ربما لا، و لكن من المؤكد أن لهذه الدمية تداعيات بعيدة المدى.