بعد أزمة البجعه البيضاء ... زاخاروفا تدعو واشنطن لعدم الهلع

جهينة نيوز:

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن إلى عدم الوقوع في حالة هستيرية جراء وصول قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز(تو 160) إلى فنزويلا.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم: “كل ما هنالك طائرتان فقط ولكن مع ذلك وقعت وزارة الخارجية الأمريكية في حالة هستيرية منهما.. أيها الزملاء الأمريكيون يجب ألا تشعروا بهذا التوتر الشديد” في إشارة ساخرة منها يمكن تفسيرها بأن القادم قد يدعوا للهلع و الآن مجرد طائرتين .

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في العاشر من كانون الأول الجاري أن طائرتين روسيتين استراتيجيتين من طراز”تو 160″ وطائرة شحن عسكرية كبيرة من طراز “آن 124” وطائرة “إيل 62” بعيدة المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت برحلة من روسيا إلى مطار ميكيتيا الدولي في فنزويلا وسارع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى انتقاد ذلك واعتبره “هدرا للمال العام” في الدولتين, فيما شن الاعلام الغربي حملة واسعه ضد وصول الطائرتين الى فينزويلا.

و في ذات السياق أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقب ذلك أن “القيام برحلات للطائرات العسكرية الروسية إلى مطارات فنزويلا سيستمر وسترسو سفن البحرية الروسية في موانئ هذا البلد” فيما أشار وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في هذا الإطار إلى أن كراكاس وموسكو صانعتان للسلام وليس الحرب وأنه لا مبرر ليخشى أحد من وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في بلاده.