مقتل مدير أمن ولاية ريزة التركية وإصابة شخصين جراء هجوم مسلح

جهينة نيوز:

قتل مدير أمن ولاية ريزة التركية التوغ وردي وأصيب شخصان اثنان بجروح اليوم في هجوم مسلح بمبنى مديرية الامن في ريزة شمال تركيا.

وأفادت وكالة انباء الاناضول التابعة للنظام التركي بأن مدير الأمن “توفي في المستشفى إثر إطلاق النار عليه في مبنى أمن المحافظة” مشيرة إلى أنه تم “اعتقال شرطي مشتبه بتنفيذه العملية”.

وأفاد حاكم المحافظة كمال تشبر لقناة (إن تي في) التركية بأن شخصين آخرين أصيبا في الحادثة موضحا أن المشتبه به فتح النار على مدير الأمن بعدما طلب نقله كونه حصل على مقعد في الجامعة مضيفا إنه “لم يحصل على الأرجح على الرد الذي كان يرغب به”.

وكانت وكالة أنباء الأناضول ذكرت في وقت سابق اليوم أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مبنى مديرية الأمن بعد سماع صوت طلقات نارية داخله فيما طوقت الشرطة محيط المبنى بالكامل.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.