بيان يكشف هوية التنظيم الفلسطيني الذي نفذ عملية عوفرا البطولية

جهينة نيوز:

تداول ناشطون صورة لبيان صادر عن "كتائب شهداء الأقصى فلسطين" تتبنى فيه عملية عوفرا البطولية و التي أصيب فيها عدد من المحتلين الصهاينة بينهم إصابات خطرة, و جاء في البيان المتداول:

تعلن كتائب شهداء الاقصى فلسطين مسؤوليتنا الكاملة عن عملية عوفرا البطولية الذي حدث مساء الأحد الماضي و تعلن أيضاً عن مسؤوليتنا الكاملة عن عملية إطلاق النار بالقرب من بير زيت يوم أمس, فيما لم يتم نشر أي بيان على الموقع الرسمي لكتائب شهداء الأقصى فلسطين لواء الشهيد نضال العامودي الذراع العسكري لحركة فتح و لم يتم تداول البيان المنشور على مواقع التواصل الإجتماعي على أي من المواقع الاخبارية الفلسطينية.

هذا و لم تتمكن جهينة نيوز من التحقق من صحة مصدر البيان الذي تم تداوله على مواقع تواصل إجتماعي.