البجعه البيضاء أرعبته ... بومبيو يهاجم روسيا و فينزويلا و بيسكوف يرد بعنف

جهينة نيوز:

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا وفنزويلا بسبب التعاون العسكري بين البلدين في الفترة الأخيرة، بينما رد الكرملين بكلمات قاسية على تلك الانتقادات.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث بومبيو عن "إرسال قاذفات قنابل" روسية إلى فنزويلا، واصفا حكومتي البلدين بأنهما "تهدران الأموال العامة", و ذلك بعد أن عرضت وسائل إعلام نبأ وصول أربع طائرات روسية الى فينزويلا بينهم قاذفتان نوويتان طراز تو-160- و التي تسمى البجعة البيضاء و التي من الواضح أرعبت المسؤولين الأمريكيين في أول رحلة لها الى فينزويلا.

و في أول رد روسي على تصريحات بومبيو صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر، أن الكرملين لا يتفق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول هدر روسيا وفنزويلا للأموال.

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بإهدار الأموال، فإننا لا نوافق على ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن الإدلاء بمثل هذه التصريحات من قبل دولة، يمكن إطعام أفريقيا بأكملها، من نصف ميزانية دفاعها أمر غير مناسب".

ووصف بيسكوف تصريحات بومبيو بغير الدبلوماسية وغير المناسبة، قائلا: "بالطبع، ليست وظيفة الكرملين أن يعلق على تصريحات وزير الخارجية، فمن المؤكد أنه شأن وزارة الخارجية. ولكن في هذه الحالة، بالطبع، ليس من الدبلوماسي سماع ذلك من وزير الخارجية. إنه اتهام خطير — عندما يطلق مثل هذه التصريحات حول القيادة الروسية. إننا نعتبر هذه التصريحات غير مناسبة".

وأضاف أن "الرئيس يقيم وزراء خارجية الولايات المتحدة مع الوقت… وربما سيتم تقييم تصريحات السيد بومبيو غير الدبلوماسية في الوقت المناسب".

وأكد أن الجانب الروسي يواصل البحث عن وسائل إقامة علاقات بناءة مع الشركاء خلف المحيط. وأعرب عن أمل روسيا باستجابة واشنطن بالمثل عاجلا أم آجلا.