مدريد تهدد بإرسال الشرطة الوطنية لكتالونيا إذا لم تتوقف الاحتجاجات

جهينة نيوز

هدد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، بإرسال الشرطة الوطنية إلى إقليم كتالونيا، إذا لم تبذل السلطات المحلية مزيدا من الجهد لإيقاف الاحتجاجات.

واتهم جراندي مارلاسكا شرطة الإقليم المحلية بالتقاعس عن منع المحتجين المطالبين بالاستقلال من إغلاق طريق "إيه بي-7" لما يزيد عن 15 ساعة يوم السبت.

وسيثير تدخل الشرطة الوطنية الجدل في الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، والذي تديره حكومة محلية وتشير نتائج استطلاعات رأي فيه إلى أن نحو نصف السكان يريدون الانفصال عن إسبانيا.

وتعيد الاحتجاجات إلى الأذهان أيضا قرار مدريد إرسال فرقة كبيرة من الشرطة الوطنية في سبتمبر أيلول العام الماضي بعد أن دعت حكومة كتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال وصفته إسبانيا بأنه غير قانوني.

وكتب وزير الداخلية الإسباني للشرطة الإقليمية في كتالونيا رسالة مفتوحة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين قال فيها: "يجب أن تتعامل الشرطة الإقليمية مع مظاهر الإخلال بالنظام العام والأمن المروري مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية.. إذا لم يحدث ذلك.. ستأمر الحكومة بتدخل شرطة البلاد".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السلطات في إقليم كتالونيا لم ترد على الرسالة.