"إسرائيل" تفاجئ دولة خليجية: طلبكم مرفوض

جهينة نيوز

عبرت إحدى الدول العربية الخليجية عن رغبتها في شراء طائرات دون طيار إسرائيلية. ولكن بعد دراسة دقيقة من قبل مسؤولين في وزارة الحرب في كيان الاحتلال الاسرائيلي، تم رفض الطلب، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، يوم الأحد.

ونقلت "كان"، عن مصادر عسكرية قولها إن السلطات الإسرائيلية درست الطلب، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم تزويد الدولة الخليجية بالطائرات. وأضافت أن الرقابة العسكرية منعتها من نشر اسم الدولة، وفق ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولفتت الهيئة إلى أن الدولة المشار إليها قررت في أعقاب الرفض الإسرائيلي شراء طائرات دون طيار مشابهة من الصين.