العمليات المشتركة تعلن عن قصف عراقي لاهداف ارهابية داخل سورية

جهينة نيوز

أعلن العراق تنفيذ مقاتلاته لغارات دمرت هدفين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة سوسة بمحافظة دير الزور داخل الأراضي السورية، كان بداخلهما 44 مسلحا.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب — خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان "دكت طائراتنا هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيه 14 إرهابيا مما يسمى بالإنغماسين".

وأتم البيان "بناء على المعلومات الاستخبارية، فإن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة".

ويشن السلاح الجوي العراقي ضربات ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي بتنسيق مع سورية ضمن مركز العمليات المشترك و الذي يضم كل من سورية و العراق و ايران و روسيا.