العثور على 7 مقابر تضم جثامين مئات الأشخاص

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على 7 مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر اعلامية في دير الزور أنه خلال عمليات التمشيط في ريف البوكمال الغربي بنحو 2 كم عثرت الجهات المختصة على 7 مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية كان تنظيم “داعش” الإرهابي أعدمهم خلال انتشاره في المنطقة.

وأشارت سانا إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري قامت بانتشال 101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام مبيناً أن العمل جارٍ لانتشال المزيد من الجثث.

واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري في تشرين الثاني عام 2017 السيطرة على مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور بنحو 140 كم بعد القضاء على آخر بؤر تنظيم “داعش” الإرهابي الذي ارتكب العديد من المجازر بحق أهالي المدينة وريفها.