قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مسجد قبة الصخرة

جهينة نيوز

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد قبة الصخرة وقامت بعمليات تفتيش والعبث بممتلكاته ومنعت موظفيه من القيام بمهامهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستفزازية وتقتحم البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما أصيب أربعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وكان استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة اذنا غرب الخليل بالضفة الغربية