رجل تونسي يهرب المخدرات في بطنه

جهينة نيوز

تمكن أمن المطار في تونس من إحباط عملية تهريب لكميّة من مادّة القنّب الهندي تزن حوالي 250 غ في شكل كبسولات تزن الواحدة حوالي 9 غرامات تم ضبطها في بطن مسافر تونسي قادم من مدينة الدار البيضاء المغربية

وقد اشتبه أمن المطار بتصرّفات المسافر أثناء إخضاعه لتفتيش أمتعته بنقطة الوصول فتمّ التضييق عليه بالأسئلة إلى أن اعترف بأنه قام بابتلاع حوالي 50 كبسولة تحتوي على القنب الهندي وذلك قبل قدومه إلى تونس.

تمّ إخضاع المشتبه فيه إلى الكشف بالأشعة السّينية التي أثبتت وجود عدد هام من الكبسولات داخل معدته وأمعاءه.

فتمّ الإحتفاظ به لدى المصالح المختصّة حيث قام بإخراج حوالي 34 كبسولة. وتمت إحالته إلى مصالح مكافحة المخدرات التابعة للامن الوطني التونسي