اغلاق الموانئ في اللاذقية وطرطوس امام الملاحة البحرية لسوء الاحوال الجوية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة النقل إغلاق الموانئ البحرية في اللاذقية وطرطوس في وجه الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وبينت الوزارة أنه تم إغلاق ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس/ مصب النفط/ ومرفأ جزيرة أرواد وميناء اللاذقية وميناء جبلة إضافة إلى الموانئ الصغيرة.

واوضح العميد اكرم ابراهيم مدير عام الموانئ البحرية في الوزارة انه تم اغلاق الموانئ حتى اشعار اخر وذلك بسبب تعرض الساحل السوري لرياح جنوبية غربية وصلت سرعتها ليلا الى /80/ كم

بالساعة.

وأطلقت مديرية الموانئ تحذيرات لكل السفن والموانئ الصغيرة التي تحوي مراكب لاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة العاصفة ووجهت عناصرها بالبقاء على جاهزية عالية تحسبا لأي طارئ.