هزة ارضية اخرى تضرب مدينة هويزة جنوب غرب ايران

جهينة نيوز

ضربت هزة ارضية اخرى مدينة هويزة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الثلاثاء.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية عشرة و 5 دقائق من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في عمق 20 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.319 والطول الشرقي 48.227 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء هذه الهزة الارضية.

وكانت هزة ارضية بقوة 3.8 ريختر قد ضربت مدينة هويزة في الساعة الواحدة و 51 دقيقة و 58 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (العاشرة و 21 دقيقة و 58 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش)، في عمق 14 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.288 والطول الشرقي 48.175 درجة.