روحاني.. الشعب والحكومة الايرانية أحبطا المخططات الأمريكية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الشعب والحكومة الايرانية أحبطا المخططات الامريكية تجاه ايران موضحا أنه وعلى الرغم من الحظر الامريكي ارتفعت الصادرات النفطية خلال السنة الجارية.

وقال روحاني في ختام اجتماع السلطات الايرانية الثلاث اليوم إن الأمريكيين كانوا ينتظرون ما بعد الرابع من تشرين الثاني الماضي حين تم فرض الحزمة الثانية من العقوبات مشاهدة اضطراب في اقتصاد البلاد ولكن الشعب والحكومة الايرانيين أحبطا هذا المخطط.

واضاف روحاني.. ان الأمريكيين سعوا خلال اجتماع اوبك لابقاء انتاج النفط على حاله لكن المنظمة قررت خفض الانتاج واستثناء ايران من هذا القرار وحصولها على بعض الميزات موضحا ان بلاده ستستمر في انتاج النفط كما في السابق .

وأشار روحاني إلى أن دول العدوان على اليمن لم يعد أمامها سوى طريق السلام مع الشعب اليمني مجددا دعم بلاده للمفاوضات لحل الازمة في اليمن.