تجديد حبس كارلوس غصن.. والأخير "يطعن بقرار المحكمة"

جهينة نيوز

أفادت محكمة في طوكيو اليوم إن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز كارلوس غصن طعن على قرار المحكمة تجديد حبسه بعد ظهور مزاعم جديدة عن ارتكابه مخالفات مالية.

وألقي القبض على غصن في 19 تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءاً من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار). وهو محتجز في سجن في طوكيو منذ القبض عليه.

ووجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن أمس الإثنين وجدد حبسه في مزاعم عن تقليل دخله في الدفاتر عن ثلاث أعوام أخرى حتى آذار 2018، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 كانون الأول.