الظهور الأول لمذيعة مصابة بمتلازمة داون في مصر

جهينة نيوز

ظهرت المصرية الشابة رحمة خالد، صباح اليوم الثلاثاء، على شاشة "دي إم سي"، كأوّل مذيعة مصابة بمتلازمة داون، بعد تعاقدها مع القناة قبل يومين، لتساهم في تقديم برنامج "8 الصبح".

وتعد خالد أول مذيعة في العالم تظهر على الهواء وتعاني من متلازمة داون. وتم تدريبها لفترة طويلة. واختار القائمون على القناة أن تكون ضيفتها الأولى رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، والتي أعربت عن إعجابها بالفتاة العشرينية، وذلك بعد حالة التأثر التي ظهرت بها رحمة وهي تتحدث عن منتقديها والساخرين منها، وطلبت منحها فرصة فقط وعدم التنمر عليها.

وطلبت ضيفتها منها عدم الالتفات للانتقادات، وألا تصاب أبداً بالإحباط مما تقرأ، ودعتها للاستمرارية، ووصفتها بأنها كسرت أفكاراً موجودة لدى البعض ممن يشبهونها.

يُذكر أن الفتاة المصرية رحمة عمرها 22 عاماً، وهي بطلة باراليمبية حصلت على 170 ميدالية في بطولات السباحة وتنس الطاولة والسلة، تخرجت من كلية السياحة والفنادق. وبمساعدة والدتها، أخصائية التخاطب، أمل عطيفة، بدأت تدريبات تنمية المهارات والإدراك وجلسات التخاطب وتنمية المهارات الحركية لمدة ثلاث سنوات.

وفازت رحمة بأول بطولة عام 2009 وهي في عمر 13 عاماً، وتأهلت لتمثيل مصر في بطولة الألعاب الإقليمية التاسعة في سورية، وحصلت على أربع ميداليات. كما حصلت على كأس مصر وحصلت على بطولة السباحة للأولمبياد عام 2010