مسلسل مصري يثير أزمة في الوسطين الفني والإعلامي

جهينة نيوز

تسبب مسلسل "الجماعة 2" الذي كتبه الكاتب وحيد حامد، في أزمة كبرى داخل الوسطين الإعلامي والفني بمصر خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت قناة one بحذف جميع حلقات الجزء.

وأول من أطلق شرارة الغضب كان الفنان محمد فهيم الذي أدّى دور سيد قطب في المسلسل، حيث أبدى استياءه التام مما حدث مؤكداً أن العمل يؤرّخ لفترة مهمة بمصر كما نوّه إلى أن الحلقة التي قدّمها مع الإعلامي عمرو أديب تم أيضاً حذفها.

وأبدى حامد استغرابه ممّا حدث، وطلب من إدارة القنوات أن تصدر بياناً توضح فيه سبب قيامها بحذف المسلسل.

أما إدارة القناة، فاقتصر دورها على التأكيد أن سبب حذف حلقات المسلسل يعود إلى مشاكل بينها وبين إدارة موقع "يوتيوب"، مشدّدة أن ليس لها يد في حذفها.