احباط محاولات تسلل إرهابيين من محيط قرية الصخر باتجاه نقاط عسكرية في محردة بحماة

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة ضد محاور تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي الغربي لحماية القرى والبلدات الآمنة وحققت في صفوفها إصابات مباشرة.

ورصد عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط قريتي الحماميات وبريديج بريف محردة الشمالي مجموعات إرهابية تتسلل من محيط قرية الصخر باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة للاعتداء عليها.

وتعاملت الوحدات الجيش مع الإرهابيين المتسللين برمايات دقيقة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وردتهم على أعقابهم بعد مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير عتاد لهم.

وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي لمحاولات المجموعات الارهابية المتكررة خرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة.