حسين الجسمي اول مطرب عربي يغني في حفل في الفاتيكان

جهينة نيوز

يشارك المغني الإماراتي حسين الجسمي مساء السبت المقبل في حفلة خيرية سنوية في الفاتيكان ليصبح أول مطرب خليجي وعربي يغني في حاضرة الفاتيكان معقل المذهب الكاثوليكي المسيحي في العالم.

وقال "الجسمي" في تغريدة عبر موقع تويتر "بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزّز رؤية #زايد قيادة وشعب، ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب ويشرّفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركةكأوّل فنان عربي في حفل عيد الميلاد السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في أربيل بالعراق وأوغندا".

ويشارك حسين الجسمي في الدورة الـ 26 من حفلة كونشيرتو دي نتالي Concerto di Natale الخيرية السنوية في الفاتيكان إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم العالميين. في هذه السهرة التي تحتضنها قاعة Paul VI Audience Hall، ترافق المغنين غراند أوركسترا بقيادة المايسترو ريناتو سيريو.

وسيتم تسجيل السهرة تمهيداً لعرضها ليلة عيد الميلاد عبر القناة الإيطالية الخامسة (Canale 5)، وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.