"هيونداي" تطرح أفخم سياراتها رباعية الدفع

جهينة نيوز

نشرت شركة "Genesis" المتخصصة بطرح نماذج فاخرة من سيارات "هيونداي" فيديو توضيحيا لأول سياراتها رباعية الدفع المخصصة لمحبي الرفاهية.

وبالنظر للفيديو يمكن أن نلاحظ أن تصميم "GV80" الجديدة يشبه إلى حد ما تصميم "Grand Santa Fe" التي استعرضتها هيونداي مؤخرا، لكنها أتت بشبك أمامي مميز وكبير، ومصابيح "LED" على شكل خطوط متوازية من الأمام والخلف.

أما من الداخل فستأتي قمرة هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لأربعة ركاب، ومقود مميز بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص المركبة، وواجهة قيادة مزودة بشاشتين كبيرتين وأحدث أنظمة المولتيميديا.

ومن المفترض أن تأتي المركبة بمحرك ثماني الأسطوانات، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل، وأنظمة أمان توقف السيارة أوتوماتيكيا قبل ارتطامها بجسم قد يظهر فجأة أمامها على الطريق.

المصدر: فيستي