روسيا تخطط لخفض إنتاج النفط بمقدار 50-60 ألف برميل يوميا

جهينة نيوز

تعتزم وزارة الطاقة في روسيا أن تناقش مع شركات النفط مسألة تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك + بحلول نهاية العام الجاري.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين ردا على سؤال: سنناقش مسألة التخفيض التي التزمنا بها مع الشركات الوطنية "حتى نهاية هذا العام".

وأضاف أن الجدول الزمني لخفض إنتاج النفط شهريا موجود بالفعل. وأوضح "إنه ينص على تخفيض تدريجي لإنتاج النفط وفقا للاتفاقيات".

وأعلن وزير الطاقة: "نتوقع أن يكون تخفيض الإنتاج في روسيا بحده الأدنى في يناير، ويبلغ حوالي 50-60 ألف برميل يوميا".

وأشار إلى أن أهداف خفض إنتاج النفط هي ذاتها كما كانت من قبل، تقليل المعروض من الاحتياطيات النفطية. "في الآونة الأخيرة، كانت الاحتياطات المعروضة في تزايد خلال 8 أسابيع. لذلك، يتم تعيين نفس الهدف الذي يستهدف تخفيض المعروض بحيث لا ينمو أعلى من مستواه المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة".

المصدر: إنترفاكس