جائزة الشهر لافضل لاعب واعد في الدوري الألماني تذهب لنجم عربي!

جهينة نيوز

توج النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند بجائزة "Rookie" لأفضل لاعب واعد في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" للمرة الثانية هذا الموسم.

ونشر النادي الألماني تغريدة عبر تويتر أعلن من خلالها تتويج حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد، في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ويشارك حكيمي بانتظام في التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد الإسباني، ويقدم صاحب الـ20 عاما مستويات رائعة وهو ما جعل إدارة "أسود الفستفال" تفكر في شرائه.

وكان حكيمي الذي شارك مع منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018، حصد جائزة "Rookie" في "البوندسليغا" للمرة الأولى في شهر سبتمبر ايلول الماضي.