216 مطارا جديدا في الصين بحلول عام 2035

جهينة نيوز

أعلنت المصلحة العامة للطيران المدني في الصين اليوم عن خطط لاضافة 216 مطارا جديدا بحلول عام 2035 ليصبح عدد المطارات 450 مطارا .

ونقلت شينخوا عن الجهاز التوجيهي في الطيران المدني قوله.. إن الطلب على نقل الركاب في الصين سيشكل ربع إجمالي دول العالم وسيتجاوز مثيله في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 ما يجعل الصين أكبر أسواق الركاب الجوية في العالم.

وبين دونغ فا شين مدير قسم التنمية والتخطيط بالمصلحة أن الخدمة تحسنت بدرجة كبيرة ولكن المطارات الحالية ليست كافية وتنتشر بشكل متفاوت في جميع انحاء البلاد.

وسيتم بناء مطارات على مستوى عالمي في منطقة دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة بكين/ تيانجين/ خبي ومنطقة خليج قوانغدونغ/ هونغ كونغ /ماكاو الكبرى وبلدية تشونغتشينغ ومدينة تشنغدو.

وفي عام 2017 قامت المطارات الصينية بتسيير 552 مليون رحلة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 720 مليون رحلة بحلول عام 2020 حسبما ذكرت المصلحة.