الليدي غاغا تبكي في حفل تكريم.. فما السبب؟

جهينة نيوز

بكت الليدي غاغا في الحفل الذي دعيت اليه في فندق بفرلي هيلتون لمناسبة تنظيم جوائز CINEMATHEQUE GALA الأميركية لتكريم النجم برادلي كوبر الذي كتب وألّف أغنيات وعزف وأخرج فيلمها A STAR IS BORN ،والذي أدّت فيه دور البطولة مع كوبر والممثلين فينس فون وسام إليوت وغيرهم...

ليدي غاغا وفي معرض إلقائها كلمة، إغرورقت عيناها بالدموع عندما قالت: "كلكم تعرفونني وتنادونني غاغا، ولكنكم اليوم تنادونني ستيفاني، فليدي غاغا باتت شهرتي التي صرت معروفة بها، ولكن ستيفاني اختبأت فيّ ولم أكن أملك الجرأة لإظهارها. هو الوحيد الذي أظهر ستيفاني شخصيتي الأخرى على حقيقتها من دون مكياج أو اقنعة، وانا مدينة له بالكثير، ليس فقط لأنه تعامل معي باحتراف وأبرز قدراتي كممثلة، بل لأنه رأى فيّ إنسانة وبات بالنسبة لي صديق.... "

وأضافت ليدي غاغا:" تسنّت لي الفرصة للعمل معه ولرؤية مقدار ما بذله من جهد منذ أكثر من سنة لإنجاز الفيلم، ونحن محظوظون ومدينين له بالكثير الكثير..."

ليدي غاغا بدت أنيقة جداً بفستانها النيود الراقي من دار عز الدين علايا وارتدت خاتماً ماسياً وأقراطاً من دار AMWAJ.