شاهد بالصور... شاطئ رملي حبات رمله من البوشار

جهينة نيوز

يبدو هذا الشاطئ من بعيد، كأي شاطئ آخر برمال بيضاء ساحرة، ومياه صافية مغرية للسباحة، لكن بمجرد أن تطأه قدماك، سيفاجئك المنظر، فالحصى والرمال أقرب لكونهما حبات ذرة “فشار”.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، يقع هذا الشاطئ في كوراليخو بجزيرة فويرتيفنتورا، ثاني أكبر جزر الكناري في إسبانيا، بعد شاطئ “تينيريفي”، ويحظى بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب طبيعته، وقد يتغير اسمه إلى الاسم المعروف به على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور “إنستقرام”، وهو “شاطئ الفشار “Popcorn Beach.

التفسير العلمي لهذا المنظر الخلاب، هو أن المرجان الأبيض، الذي تم تآكله بواسطة البحر، وجرفته المياه إلى الشاطئ، يختلط مع الرمال البيضاء والصخور البركانية الداكنة، ما يجعلها تبدو كثيرا مثل الفشار.

ويُظهر مقطع فيديو، موجات البحر التي تضرب التشكيلات الصخرية الداكنة، وتعطي شكلا خلابا للمرجان الأبيض الذي يختلط بالصخور، ليتكون هذا المنظر الساحر.

شاطئ الفشار أحد أغرب الشواطئ حول العالم، وهناك أيضا جزيرة سانتوريني اليونانية التي تشتهر بشواطئها الرملية الحمراء والسوداء، وذلك بفضل طبيعتها البركانية.

ويزور آلاف السياح جزيرة “سيكليكسي” كل عام، وينشرون صورًا لهم، فيما قد تظنه صور معدلة بـ”الفوتوشوب” لسطح كوكب المريخ، حيث تتميز الشواطئ بالمنحدرات الحمراء التي تعانق الرمال البركانية السوداء المخملية.

وفي كريت، هناك أيضًا شاطئ إيلافونيسي، تعني باليونانية جزيرة الغزلان، وتتميز برمال شاطئ وردية اللون.