الجيش واللجان الشعبية اليمنية يسقطون طائرة تجسس لتحالف العدوان السعودي

الثلاثاء, 11 كانون الأول 2018 الساعة 11:35 | سياسة, عربي

الجيش واللجان الشعبية اليمنية يسقطون طائرة تجسس لتحالف العدوان السعودي

جهينة نيوز

اسقط الجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس لتحالف العدوان السعودي في الساحل الغربي لليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ بأنه تم إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدوانية شمال غرب مدينة الدريهمي في الساحل الغربي.

وكان الجيش واللجان تصدوا امس لثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان السعودي في نجران وعسير وقصفوا تجمعاتهم في نفس المناطق بالمدفعية محققين اصابات مباشرة.

إلى ذلك واصلت طائرات ومدفعية العدوان ومرتزقته استهداف الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان في محافظات صعدة وحجة والحديدة وقصفت كلية الطب بالقرب من هيئة تطوير تهامة مع تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي.

 


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