ابن راغب علامة يرد على تهديدات "قطع رأس والده"!

جهينة نيوز

رد خالد علامة ابن المطرب اللبناني راغب علامة على تهديدات نائب بقطع رأس والده في حديث لبرنامج تلفزيوني.

وقال خالد علامة على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام: "هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك".

وأضاف خالد علامة: "راغب علامة طيّر البلد بالأغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. وإذا كنت قبضاي جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك و بعدين، تطيير الرووس هاي طريقة الدواعش، والدواعش ما إلهن محلّ ببلادنا يا سعادة النايب… والله لو بعرف اسمك لذكرتو".

وطرح راغب علامة أغنية مؤخرا على صفحته في موقع "يوتيوب"، بعنوان "طار البلد" وتحمل الأغنية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في لبنان.

وأجاب ممثل "التيار الوطني الحر" حكمت ديب عند سؤاله عن الأغنية قائلا: "طار البلد… هذا لازم يطير راسه".

وتضامن العديد من الفنانين والسياسيين مع الفنان اللبناني راغب علامة غرد النائب فادي سعد عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "كل التضامن مع الصديق راغب علامة لبنان من دون فن ومن دون حريات. ما بيعود لبنان".

وقال الفنان اللبناني عاصي الحلاني:"لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس، نحن بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغيير.. وما منوطي راسنا إلا للي خلقنا.. كلنا راغب علامة".

وأكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي عبر حسابه على "تويتر" أن: "راغب علامة، نزار فرنسيس وجان ماري الرياشي يغنون وجع الناس، و"طار البلد" خوفا على البلد ما يطير… البلد معكون، وجعنا وجعكون، وبدنا البلد يبقى".

وكتب نيشان في "تويتر": "من نوائب الدهر أن يتفوه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يسيء إلى فنان ترفع الرؤوس بمسيرته، أكاد أجزم أن الأستاذ حكمت ديب نادم على تعبيره، راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي".