١٥٧ مليون ليرة سورية قيمة أضرار الريف الشرقي والشمالي للسويداء

جهينة نيوز

ذكر المهندس محمود ضميرية مدير فرع الإنشاءات العسكرية في السويداء أن المؤسسة بدأت تنفيذ الأعمال الترميمية لمنازل المواطنين التي تضررت من جراء الاعتداءات الإرهابية على قرى المحافظة الشرقية والشمالية.

وقام الفرع بعد أن تم تقدير الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية بإبرام محضر اتفاق مع محافظة السويداء بغية ترميم هذه المنازل وفعلاً بدأ العمل الفعلي بهذه الأعمال وتبلغ قيمة الأعمال التي يقوم بتنفيذها الفرع نحو١٣٢مليون ليرة سورية.

وقال المهندس حمود عزام- مدير التخطيط في فرع الإسكان العسكري أن الفرع يقوم كذلك بتنفيذ بقية الأعمال من خلال توقيع محضر عمل مع المحافظة وتبلغ قيمة الأعمال نحو ٢٥ مليون ليرة سورية. ومن ناحية ثانية، أشار عضو لجنة تقدير الأضرار في محافظة السويداء المهندس موسى إلياس إلى أن الأضرار في الريف الشرقي والشمالي للمحافظة من جراء الاعتداءات الإرهابية عليها بلغت نحو ١٥٧ مليون ليرة سورية، بينما وصلت الأضرار التي لحقت بآليات المواطنين إلى نحو ٤٠ مليون ليرة سورية، علماً أن اللجنة أنهت أعمالها وبدأ العمل بترميم هذه المنازل بهدف إعادتها إلى ما كانت عليه قبل هذه الاعتداءات، وتالياً إعادة السكان إليها.

صحيفة تشرين