مجمع السرايا الحكومي في الزبداني بالخدمة بداية العام القادم

جهينة نيوز

أكّد رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس باسل الدالاتي أنه سيتم الانتهاء من مشروع مجمع السرايا الحكومي في مدينة الزبداني بشكل كامل مع بداية العام القادم ٢٠١٩ إذ ستعود جميع المؤسسات الحكومية إلى المبنى.

وطلب رئيس المجلس من المواطنين والفعاليات الاقتصادية استمرار التعاون مع مجلس المدينة والمؤسسات الرسمية للإسراع بعودة الزبداني إلى ألقها السياحي والجمالي لاستقبال الزائرين ولعودة استقطاب السياح إلى المدينة، ولفت دالاتي إلى أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تتابع أعمال ترميم و تأهيل المجمع الحكومي في مدينة الزبداني من دون انقطاع لإنجاز ترميم المبنى ضمن المدد الزمنية والشروط الفنية وبالتعاون مع مجلس المدينة.