"السترات الصفراء" تعليقا على خطاب ماكرون.. غير مقنع وسنواصل احتجاجاتنا!

جهينة نيوز

جهينة نيوز

اعلنت حركة "السترات الصفراء" في اول رد لها على خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان “خطاب ماكرون غير مقنع وستواصل الاحتجاجات”.

وكان الرئيس الفرنسي اعلن في خطاب وجهه إلى الشعب الفرنسي مساء امس الاثنين حالة طوارئ اقتصادية كاشفاً عن حزمة من القوانين التي يعتزم تقديمها إلى البرلمان بغية تهدئة الغضب الذي عم شوارع فرنسا، خلال الأسابيع الماضية.

وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة وخفض الضرائب وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".