وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

جهينة نيوز

توفي مساء امس الاثنين، الفنان المصري محمود القلعاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

محمود القلعاوي، مواليد عام 1939، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي، وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي، وهو حاصل على اجازة في الحقوق عام 1964.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” والجوكر “واحد لمون والتاني مجنون” أنت حر و “العم النبيل” و “عفاريت من ورق “، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.

ومن أبرز أفلامه “برج المراهقين”، و”العبقري خمسة”، و”ريا وسكينة”، و”لامن شاف ولا من دري”، و”هدى”، و”معالي الوزير”، و”على سبايسي”، و”العذراء والشعر الأبيض”.