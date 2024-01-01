الاعلان عن مقتل عناصر المارينز الامريكي الخمسة الذين فقدوا في اليابان

جهينة نيوز

أعلن الجيش الأميركي اليوم مقتل عناصر المارينز الخمسة الذين فقدوا جراء اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل اليابان الاربعاء الماضي ما يرفع عدد قتلى الحادث إلى ستة عسكريين اميركيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اللفتنانت جنرال إريك سميث من الفوج الثالث في قوات المارينز قوله.. انه تم بذل كل الجهود الممكنة للعثور على الطاقم.

وقرر سلاح المارينز وقف عمليات الإغاثة واسعة النطاق بعد عدة أيام من البحث وبذلك يكون نجا عنصر مارينز واحد من أصل سبعة كانوا على متن الطائرتين.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية /البنتاغون/ اعلن الاربعاء الماضي عن اصطدم مقاتلة من طراز أف18 وطائرة صهريج من طراز سي 130 ببعضهما أثناء عملية تزود بالوقود في الجو قبالة سواحل اليابان بعد ان كانتا أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار /عملية تدريب مقررة مسبقا/.

وينشر الجيش الأميركي نحو خمسين ألف جندي في اليابان نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية ويتسبب وجودهم في ازعاجات كبيرة للسكان الذين يطالبون بسحبهم من الجزيرة.