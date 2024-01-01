"خمسة ونص" قيد التصوير ويجمع هؤلاء النجوم

جهينة نيوز

بدأت التحضيرات لتصوير مسلسل «خمسة ونص» الذي يجمع كلاً من النجوم: نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار للمرة الأولى في عمل واحد، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل على أمل المنافسة في خريطة الأعمال الدرامية التي تعرض في الماراثون الرمضاني.

ومع كل عمل جديد يتساءل البعض: كيف ستكون أجواء التصوير بين النجوم العرب، لكن يبدو أن سلاماً واتفاقاً يحيطا بالفنانين الثلاثة في موقع التصوير، ونشرت الفنانة نجيم عدداً من الصور التي جمعتها مع النجمين قصي خولي ومعتصم النهار، وسط أجواء من المرح والضحك، وكتبت معلّقة: «هيدا نحن وهيدا جونا..ادعولنا». وبدوره نشر الفنان خولي عبر حسابه الخاص على موقع الإنستغرام صورة من اجتماع أبطال العمل، وعلّق قائلاً: «واجتمعنا.. بوسات لعيونكم.. انتظرونا في رمضان ٢٠١٩ والله ولي التوفيق».

ويبدأ أبطال المسلسل تصوير مشاهدهم في شهر كانون الثاني المقبل، إذ ما زالت الشركة المنتجة تواصل بناء الديكورات وترشيح بقية الفنانين.

يذكر أن مسلسل «خمسة ونص»، مأخوذ من قصة أجنبية وتجري معالجته لاستخراج 30 حلقة سيتولى إخراجه فيليب أسمر كي يصار لعرضه في شهر رمضان المقبل.