الفرعون محمد صلاح لا يحتفل عند تسجيله الأهداف لهذه الاسباب؟

جهينة نيوز

كشف الكابتن حمدي نوح مكتشف النجم محمد صلاح في الصغر أسباب عدم احتفاله بالأهداف التي أحرزها في مرمى "بورنموث" مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بكل ما قيل في وسائل الإعلام .

وقال نوح خلال مداخلة مع أحد البرامج التلفزيونية: "صلاح لم يحتفل لأن إحراز الأهداف بات أمرا طبيعيا بالنسبة له".

وأضاف: "ربما يكون ما زال متأثرا بهجوم الصحافة الإنكليزية عليه ووصفه بأنه (لاعب الموسم الواحد) لكن الفكرة الأساسية أن إحراز الأهداف أصبح هو الأمر المنطقي بالنسبة له وهو يتحدى نفسه للحصول على جائزة أفضل لاعب عام 2019.

ويدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول الإنجليزي، أرض ملعب إنفيلد مساء اليوم الثلاثاء ملعب "إنفيلد" الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين ليفربول ونابولي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: المصريون