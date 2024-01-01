تركيا تبني قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود

جهينة نيوز

بدأت وزارة الدفاع التركية ببناء قاعدة بحرية جديدة في البحر الأسود في منطقة طرابزون شمال شرقي البلاد.

وأفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الثلاثاء أن هذه القاعدة ستكون التاسعة لدى القوات البحرية التركية.

وتملك تركيا حاليا قواعد بحرية في مرسين ولواء الإسكندرون على البحر المتوسط، وأكاساس وفوكا في بحر إيجه، وغولوكوك في بحر مرمرة، وإيريجلي في البحر الأسود، إضافة إلى إسطنبول وكاناكالي في مضيق البوسفور والدردنيل.

ومن الجدير بالذكر أن 400 عسكري و200 مدني من المختصين سيعملون في القاعدة الجديدة. وستقام في ميناء شامبورنو في بلدة سورمين.

ولعب وجود شركات لبناء السفن في تلك المنطقة دورا مهما في اتخاذ قرار إقامة القاعدة في طرابزون.