سي أن أن: ترامب يخشى "الملاحقة القضائية وتحميله المسؤولية"!

جهينة نيوز

يخشى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تعرضه للاتهام بارتكاب مخالفات قانونية مختلفة بعد أن أصبح مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي تحت سيطرة الديمقراطيين.

وأفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مقرب من دونالد ترامب بأنه بات يخشى "الملاحقة القضائية واحتمال تحميله المسؤولية" ويعتقد ترامب أن توجيه الاتهام "ممكن حقاً" ولكنه "غير متأكد من أن هذا سيحدث فعلا".

ووفقًا لمصدر آخر فإن الرئيس الأمريكي متأكد من أنه لن يُدان في مجلس الشيوخ حيث تعود معظم المقاعد إلى الجمهوريين.

وفي وقت سابق هنأ ترامب رئيسة الديمقراطيين في مجلس النواب السيدة نانسي بيلوسي على فوز حزبها في الانتخابات.