الدفاعات الجوية السورية تضع العصي في دواليب أمريكا وحلفائها!

جهينة نيوز

كشف تقرير كتبه معهد أمريكي أن تطوير الدفاعات الجوية السورية يسبب للطيران الحربي الأمريكي متاعب.

ويقول التقرير الذي نشره معهد دراسة الحرب الأمريكي على شبكة الإنترنت إن وسائط الحرب الإلكترونية الروسية التي تم نشرها في سوريا تُستخدم للحد من إمكانيات القوات الأمريكية في المنطقة.

وكشف التقرير أن القوات الجوية الأمريكية وقوات حلفاء أمريكا تواجه مشاكل صعبة بعدما حصلت قوات الدفاع الجوي السورية على أسلحة روسية حديثة.

واعتبر خبير عسكري روسي ما جاء في تقرير المعهد الأمريكي بمثابة الإقرار بقوة الدفاع الجوي السوري وقوة الأسلحة الروسية.

وقال الخبير ألكسندر بيريندجييف في تصريحات صحفية إن التقرير الأمريكي اعترف بأن الدفاع الجوي السوري يضع العصي في دواليب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وأشار الخبير إلى أن التقرير الأمريكي يشكو في الحقيقة أن إمكانيات الدفاع الجوي السوري لا تسمح للأمريكيين وأصدقائهم الإسرائيليين بالاعتداء على الشعب السوري دون عقاب.