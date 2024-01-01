مانشستر سيتي يجدد عقد فودين حتى 2024

الثلاثاء, 11 كانون الأول 2018 الساعة 09:54 | رياضة, كرة القدم

مانشستر سيتي يجدد عقد فودين حتى 2024

جهينة نيوز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن تجديد عقد لاعب خط الوسط الصاعد فيل فودين لمدة 5 أعوام ونصف حتى 2024.

ويعتبر صانع الألعاب البالغ من العمر 18 عاما من أبناء مانشستر سيتي، حيث تدرج في الفئات الصغرى منذ سن الثامنة وتمت ترقيته إلى الفريق الأول في موسم 2016-2017.

وشارك لاعب خط الوسط الإنكليزي لأول مرة في نوفمبر 2017 بدلا من يايا توريه خلال المباراة ضد فينورد ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبرز فيل فودين أيضا على مستوى المنتخب الشاب في أكتوبر تشرين الاول خلال 2017 حيث سجل هدفين في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما ضد إسبانيا، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب.

رويترز


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