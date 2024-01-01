الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها إلى القدس

جهينة نيوز

حذرت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو من أن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، سيمثل انتكاسة للعلاقات بين بلاده والدول العربية وانتهاكا للقانون الدولي.

وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ونقلها روسيا اليوم وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.. غير أن وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة بما فيها القدس الشرقية، وسيمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أنه من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا اليوم الثلاثاء لبحث خطة بولسونارو لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وقال الدبلوماسي: "العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل ولا نريد المحافظة على العلاقات فحسب بل وأن نحسنها وننوعها لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بهذه العلاقات".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة نقل السفارة ووصفها بأنها "تاريخية"، ويعتزم حضور مراسم تنصيب بولسونارو رئيسا للبرازيل.

البرازيل أحد أكبر مصدري اللحوم في العالم وقد تتعرض هذه التجارة للمشاكل إذا أغضب بولسونارو الدول العربية بنقل السفارة، وقد يضر ذلك بمصدري اللحوم والدواجن لأسواق الشرق الأوسط، وهذا ما يسوّغ الضغوط التي يتعرض لها بولسونارو من مصدري اللحوم في بلاده كي لا ينقل السفارة.