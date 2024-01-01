أسطوانة الغاز في حمص تتجاوز الـ 6 آلاف ليرة

جهينة نيوز

تجاوز سعر أسطوانة الغاز المنزلي في حمص الستة آلاف ليرة وخلت أكثر المراكز بين ليلة وضحاها من مخصصاتها من الغاز هذا عدا عن الإشكالات التي حدثت في بعض أحياء المدينة بين رؤساء مراكز التوزيع والمواطنين والغريب في الأمر توفرها لدى بعض البائعين وبأسعار مرتفعة جدا تفوق سعرها النظامي.

مدير فرع الشركة السورية للمحروقات "سادكوب" المهندس يونس رمضان أكد للثورة أنه خلال الفترة القصيرة الماضية كان هناك قلة في المادة، ولم تدم كثيراً، ومنذ يوم أمس عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، والمادة الآن متوافرة وليس هناك أي مبرر لقلق المواطنين بخصوص توفرها مضيفا أن الأسباب تعود إلى بعض الظروف الفنية والمالية وأن بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطن الضرورية للمادة ويتحكمون بسعر الأسطوانة بهدف تحقيق الربح المادي، ومن الضروري في هذه الحالات تقديم شكوى لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع حد لما يحدث سواء في المدينة أم في ريفه.‏

بدوره مديرعام مصفاة حمص المهندس هيثم مسوكر قال: نحن لا علاقة لنا بالتوزيع وبآليته، وتقوم المصفاة بإنتاج ما يقارب 30 إلى 45 طن من غاز البوتان يومياً، هذه الأرقام ليست دقيقة دائماً فقد ينقص الإنتاج أو يزداد وذلك حسب الظروف والإمكانيات المتاحة، وبالتالي فإن الكمية المنتجة قد لا تفي بالحاجة في بعض الأحيان.