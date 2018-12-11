الإعلان عن مفاوضات نقل غاز بين بوتين و ميركل

جهينة نيوز:

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر الهاتف، مسألة نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد عام 2019.

وأفاد المكتب الصحفي للحكومة الألمانية في بيان، اليوم الاثنين، أن "المستشارة الألمانية والرئيس الروسي، ناقشا نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا بعد عام 2019، فضلا عن الوضع في سوريا وعلى وجه الخصوص، إنشاء اللجنة الدستورية".

وأضاف البيان، أن الموضوع الرئيسي للمحادثات كان الوضع في مضيق كيرتش. كما ناقش الطرفان مسألة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم 17 تموز/يوليو الماضي، أن روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، تبادلت خلال لقاء في وزارة الطاقة الألمانية، الآراء حول حجم ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد عام 2019، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم دراستها من قبل الخبراء. وشارك في المحادثات وزير الطاقة الروسي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة وممثلو أوكرانيا و"غازبروم" و"نافطوغاز".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت في نيسان/أبريل الماضي أن فسخ العقود القائمة مع شركة "نافطوغاز" الأوكرانية لا يعنى وقف ترانزيت الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا بعد عام 2019، مشيرة إلى أن كميات الترانزيت تعتمد على موقف الشركاء الأوكرانيين.

هذا ونجحت شركة "غازبروم" بتعليق تنفيذ قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم القاضي بدفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة الطاقة الأوكرانية "نافطوغاز".

وأوقفت محكمة الاستئناف في مقاطعة سفيا بالسويد تنفيذ قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم بدفع تعويضات، بعد طلب تقدمت به "غازبروم" ما يعني أن شركة الطاقة الأوكرانية لم تعد قادرة على المطالبة بتجميد أو مصادرة أصول لـ"غازبروم" في أوروبا.

ويأتي هذا الإجراء بعدما حاولت "نافطوغاز" الأوكرانية احتجاز أصول عملاق الغاز الروسي، في هولندا، وذلك تنفيذا لقرار محكمة التحكيم في ستوكهولم.

وفي أيار/مايو الماضي طالبت "غازبروم" أمام محكمة ستوكهولم بفسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع شركة "نافطوغاز" سارية المفعول حتى نهاية عام 2019.