42 ألف طن من القطن المحبوب استلمتها المحالج منذ بداية الموسم ومؤسسة الحلج ملتزمة بتسديد اثمانها

جهينة نيوز:

بلغت كميات القطن المحبوب التي استلمتها محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان من مختلف المحافظات السورية من بداية استلام الموسم الحالي وحتى الان 42 الف طن.

واوضح مدير عام المؤسسة زاهر عتال في تصريح أنه تم استلام 36 الف طن من محافظة الحسكة 3200و طن من حلب و 2200 طن من دير الزور و400 طن من الرقة و 212 طن من حماة لافتا الى انه تم حلج 11 الف طن منها في محالج الفداء والعاصي والسلمية ومحردة في حماة والوليد حمص وتشرين في حلب.

وبين العتال ان المؤسسة سددت نحو 16 مليار ليرة من قيمة الاقطان المستلمة للمزارعين وهي مستمرة بتسديد اثمان كل الكميات المستلمة في المراكز و المحالج التابعة لها مشيرا الى انه تم تسويق كمية 1500 طن من الاقطان المحلوجة الناتجة الى شركات الغزل العامة.

و اشار إلى استمرار المراكز والمحالج التابعة للمؤسسة باستلام الأقطان خلال أيام العطل والأعياد وتقديم كافة التسهيلات لتوريد أكبر كمية ممكنة إلى محالج وأن سعر الكيلو غرام من القطن المحدد من المؤسسة هو 350 ليرة للمزارعين الذين يسلمون محصولهم في نفس المحافظة بينما تم تحديد السعر للمزارعين والموردين الذين يقومون بتسليم الأقطان في مراكز خارج محافظاتهم بزيادة مئة ليرة لكل طن/كم مبينا أنه يتم صرف قيمة الأقطان خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم.